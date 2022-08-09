Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Зранку, 9 серпня, близько 07:00, ворог обстріляв околиці міста. Попередньо без жертв та постраждалих", - написав Кім.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Під ранкові обстріли окупантів потрапило село Лимани. Близько сьомої ранку рашисти стріляли по околицях. Наслідки уточнюються.

Вогонь ведуть по Березнегуватській громаді. О третій ночі зафіксували влучання у смт Березнегувате - пошкоджені будинки.

На прицілі у рашистів і Галицинівська громада.

"Вчора, 8 серпня, протягом дня зазнало обстрілів с. Галицинове. Постраждалих немає. Також відомо, що, вдень, 8 серпня, об 11:55 внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків у Галицинівському лісовому урочищі сталася пожежа хвойної підстилки та лісових насаджень", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти у першій половині дня, 8 серпня, гатили с. Шевченкове Шевченківської громади. Приблизно о другій годині дня обстріли зафіксували за межами с. Поляна Широківської громади. Внаслідок влучань загорілися поля.

Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Вранці 8 серпня окупаційні війська обстріляли околиці Миколаєва. Внаслідок російських атак в області є постраждалі.

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