Уранці російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва
9 серпня рашисти відкрили вогонь по околицях Миколаєва. Гаряче було і в населених пунктах району
Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Зранку, 9 серпня, близько 07:00, ворог обстріляв околиці міста. Попередньо без жертв та постраждалих", - написав Кім.
Інформація щодо наслідків уточнюється.
Під ранкові обстріли окупантів потрапило село Лимани. Близько сьомої ранку рашисти стріляли по околицях. Наслідки уточнюються.
Вогонь ведуть по Березнегуватській громаді. О третій ночі зафіксували влучання у смт Березнегувате - пошкоджені будинки.
На прицілі у рашистів і Галицинівська громада.
"Вчора, 8 серпня, протягом дня зазнало обстрілів с. Галицинове. Постраждалих немає. Також відомо, що, вдень, 8 серпня, об 11:55 внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків у Галицинівському лісовому урочищі сталася пожежа хвойної підстилки та лісових насаджень", - йдеться в повідомленні.
Російські окупанти у першій половині дня, 8 серпня, гатили с. Шевченкове Шевченківської громади. Приблизно о другій годині дня обстріли зафіксували за межами с. Поляна Широківської громади. Внаслідок влучань загорілися поля.
Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
- Вранці 8 серпня окупаційні війська обстріляли околиці Миколаєва. Внаслідок російських атак в області є постраждалі.
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