Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ завдали удару по окупованих Генічеську й Новоолексіївці й це мене дуже потішило. Я з гордістю усвідомив, що ми тепер перекриваємо Крим. Тобто ми можемо завдавати удару й на Херсонському і на Мелітопольському напрямках. І це серйозно вплине на перебіг бойових дій. Ураження об’єктів на двох вузеньких перешийках виходу з Криму перетворює Крим з бази забезпечення російської агресії у північному Причорномор'ї на острів Крим, який стане глухим кутом. У ньому будуть зосереджені великі сили та засоби, які неможливо буде використовувати", - пояснив Грабський.

Військовий експерт також додав, що росіяни застрягнуть у Криму і не зможуть нічого зробити зі своєю зброю.

"Наступати з Криму важко. З урахуванням тих сил та засобів ураження які має Україна, ми можемо діяти ще більш ефективно тому, що у нас є простір для маневру", - зауважив Грабський.