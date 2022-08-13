Ураження ворожих об’єктів на перешийках виходу з Криму перетворять півострів з бази РФ на острів, - військовий експерт Грабський
Військовий експерт, учасник миротворчих місій в Косово та Іраку Сергій Грабський вважає, що обмеженими силами та засобами ЗСУ наносять ураження противнику і ворог вже не розглядає проведення наступальних дій на Херсонському плацдармі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"ЗСУ завдали удару по окупованих Генічеську й Новоолексіївці й це мене дуже потішило. Я з гордістю усвідомив, що ми тепер перекриваємо Крим. Тобто ми можемо завдавати удару й на Херсонському і на Мелітопольському напрямках. І це серйозно вплине на перебіг бойових дій. Ураження об’єктів на двох вузеньких перешийках виходу з Криму перетворює Крим з бази забезпечення російської агресії у північному Причорномор'ї на острів Крим, який стане глухим кутом. У ньому будуть зосереджені великі сили та засоби, які неможливо буде використовувати", - пояснив Грабський.
Військовий експерт також додав, що росіяни застрягнуть у Криму і не зможуть нічого зробити зі своєю зброю.
"Наступати з Криму важко. З урахуванням тих сил та засобів ураження які має Україна, ми можемо діяти ще більш ефективно тому, що у нас є простір для маневру", - зауважив Грабський.
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