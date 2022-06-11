Уряд дозволив підприємцям не подавати фінансові звіти до кінця війни

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Підприємствам, які під час дії воєнного стану не подали проміжну чи річну звітність у передбачені строки, уряд дозволив подати відповідну звітність впродовж трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, податковий комітет Верховної Ради визнав роботу Митної служби незадовільною та рекомендував змінити керівництво митниці.

Міністр фінансів Марченко вважає, що Україна має укласти нову програму кредиту з МВФ.

Крім цього, уряд дозволив підприємствам, які знаходяться на окупованіій території чи в районах ведення бойових дій, оперативно ухвалювати рішення щодо проведення інвентаризації майна у разі виявлення його розкрадання чи псування. Таким чином підприємства зможуть зафіксувати ці події.