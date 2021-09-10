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Уряд не буде піднімати тарифи на тепло і гарячу воду під час опалювального сезону, – Шмигаль

10 вересня, 2021 п'ятниця
13:24
Суспільство Денис Шмигаль

Уряд не планує підвищення тарифів на тепло й гарячу воду під час опалювального сезону 2021 – 2022 року

Про це заявив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 10 вересня він виступив на засіданні парламенту, передає Еспресо.Tv.

Він зазначив, що ціна на газ для тепла становить 7,42 гривні з ПДВ (6,18 гривні без ПДВ). Ціна, зафіксована у тарифах для різних теплокомуненерго, коливається у межах 5,5 – 6 гривень за кубометр.

"Тобто в деяких теплокомуненерго буде різниця до 50 копійок менша, а в деяких буде навіть краща ціна, ніж та яка закладена в тарифах", – сказав Шмигаль.

Крім цього, він запевнив, що уряд готовий підставити плече органам місцевого самоврядування, аби їм було легше проходити опалювальний сезон. Мовиться про те, аби не покладати зайвий тягар людям на плечі.

Прем'єр-міністр уточнив, що важливою є й тематика субсидій. Адже напередодні були змінені підходи до їхнього формування. Фактично майже 3 мільйони домогосподарств пройшли верифікацію й отримуватимуть субсидії за значно коротші терміни – мовиться лише про 10 днів.

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Новини
тарифи
Шмигаль
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