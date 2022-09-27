Уряд Німеччини пропонує заборонити громадянам ЄС обіймати посади в РФ, - ЗМІ

Німеччина – щоб уникнути "стратегічної корупції" - пропонує запровадити заборону для громадян ЄС обіймати посади в РФ

Про це пише Süddeutsche Zeitung

Кабінет міністрів ФРН підготував документи, які надав урядам країн ЄС, де пропонує заборонити громадянам Євросоюзу обіймати високі посади у правліннях чи наглядових радах російських державних концернів. Ця заборона мала би стати частиною наступного пакету санкцій щодо Росії.

Як пише видання, така ініціатива має на меті допомогти перешкодити європейським політикам (на кшталт ексканцлера Герхарда Шредера) отримувати прибуток від співпраці з російськими підприємствами. А відтак запобігти "стратегічній корупції". Адже Кремль уже протягом тривалого часу намагається залучати західних політиків до роботи великих державних концернів. Пропонуючи добре оплачувані посади в керівних органах провідних російських підприємств, він у такий спосіб "забезпечує можливість політичного впливу в європейських країнах".

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb