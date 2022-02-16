Уряд Нової Зеландії заборонив конверсійну терапію
Парламент Нової Зеландії ухвалив закон, який забороняє практику, спрямовану на примусову зміну сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності людини, відому як конверсійна терапія
Про це повідомляє CNN.
Законопроєкт про заборону конверсійної терапії, внесений урядом Нової Зеландії минулого року, був прийнятий із 112 голосами "за" і вісьмома голосами "проти".
"Це чудовий день для райдужних громад Нової Зеландії", - заявив міністр юстиції Кріс Фаафой.
Уряд заявив, що такі практики, як конверсійна терапія, не працюють і завдають шкоди людям.
Влада Нової Зеландії отримав майже 107 тис. публічних звернень щодо законопроєкту, що є найбільшою кількістю публічних подань щодо будь-якого закону.
Конверсійною терапією називають сукупність псевдонаукових методик, спрямованих на зміну сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або гендерного самовираження людини.Ця практика може включати терапію розмовами, гіпноз, електрошок і голодування.
Минулого року парламент Канади одноголосно проголосував за заборону конверсійної терапії ЛГБТ. У США немає федеральної заборони на конверсійну терапію, але кілька штатів, включаючи Каліфорнію, Колорадо, Нью-Йорк, Вашингтон і Юта, певною мірою забороняють цю практику.
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