Уряд Нової Зеландії заборонив конверсійну терапію

Про це повідомляє CNN.



Законопроєкт про заборону конверсійної терапії, внесений урядом Нової Зеландії минулого року, був прийнятий із 112 голосами "за" і вісьмома голосами "проти".



"Це чудовий день для райдужних громад Нової Зеландії", - заявив міністр юстиції Кріс Фаафой.



Уряд заявив, що такі практики, як конверсійна терапія, не працюють і завдають шкоди людям.



Влада Нової Зеландії отримав майже 107 тис. публічних звернень щодо законопроєкту, що є найбільшою кількістю публічних подань щодо будь-якого закону.



Конверсійною терапією називають сукупність псевдонаукових методик, спрямованих на зміну сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або гендерного самовираження людини.Ця практика може включати терапію розмовами, гіпноз, електрошок і голодування.



Минулого року парламент Канади одноголосно проголосував за заборону конверсійної терапії ЛГБТ. У США немає федеральної заборони на конверсійну терапію, але кілька штатів, включаючи Каліфорнію, Колорадо, Нью-Йорк, Вашингтон і Юта, певною мірою забороняють цю практику.



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