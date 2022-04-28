Уряд отримає від американського концерну General Motors 50 позашляховиків для надання гумдопомоги в Україні
Американський автомобільний концерн General Motors надав уряду України 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe для надання гуманітарної допомоги на території країни
Про це повідомляє виконавчий директор з комунікацій GM International у General Motors Джордж Свігос.
За попередніми даними, американський автомобільний концерн General Motors, що виробляє вантажні і пасажирські автомобілі, надав Україні у якості гуманітарної допомоги 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe.
"Це було надзвичайно корисним досвідом, бути частиною команди General Motors, яка взялася до справи, подолала перешкоди та летіла на швидкості, аби доставити вкрай необхідні транспортні засоби уряду України для гуманітарної роботи", - пише Свігос.
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