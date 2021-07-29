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Головна Економіка Уряд передав "Укренерго", "Магістральні газопроводи України" та "Оператора ринку" під управління Міненерго

Уряд передав "Укренерго", "Магістральні газопроводи України" та "Оператора ринку" під управління Міненерго

29 липня, 2021 четвер
12:15

Кабінет міністрів передав "Укренерго", ."Магістральні газопроводи України" та "Оператора ринку" під управління Міністерства енергетики

Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів прийняв розпорядження про передачу Міністерству енергетики повноважень з управління корпоративними правами, що належать державі у статутних капіталах підприємств "Магістральні газопроводи України" та "НЕК "Укренерго", а також повноважень з управління єдиним майновим комплексом держпідприємства "Оператор ринку".

"Оскільки Міністерство формує політику у сфері енергетики, передача цих повноважень сприятиме підвищенню ефективності роботи об'єднаної енергетичної системи, інтеграції українського в європейський енергетичний ринок", - йдеться у повідомленні. 

У пресслужбі зазначили, що відомство продовжить впровадження корпоративного управління в цих копмпаніях та забезпечить виконання своїх міжнародних зобов'язань.
 
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держпідприємства
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