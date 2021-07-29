Уряд передав "Укренерго", "Магістральні газопроводи України" та "Оператора ринку" під управління Міненерго

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів прийняв розпорядження про передачу Міністерству енергетики повноважень з управління корпоративними правами, що належать державі у статутних капіталах підприємств "Магістральні газопроводи України" та "НЕК "Укренерго", а також повноважень з управління єдиним майновим комплексом держпідприємства "Оператор ринку".



"Оскільки Міністерство формує політику у сфері енергетики, передача цих повноважень сприятиме підвищенню ефективності роботи об'єднаної енергетичної системи, інтеграції українського в європейський енергетичний ринок", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що відомство продовжить впровадження корпоративного управління в цих копмпаніях та забезпечить виконання своїх міжнародних зобов'язань.



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