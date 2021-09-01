Уряд планує встановити працівникам ЦНАПів карантинні доплати за підвищений ризик по COVID-19

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Працівники ЦНАПів знаходяться у постійному контакті з людьми і під час пандемії мають підвищений шанс захворіти. Тому справедливо буде додати їх до категорії працівників, які мають право на доплати під час карантину", - сказав Шмигаль.



Він зазначив, що відповідні доплати рекомендується здійснювати місцевим адміністраціям, де працюють є такі центри.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb