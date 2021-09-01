Уряд планує встановити працівникам ЦНАПів карантинні доплати за підвищений ризик по COVID-19
Кабінет міністрів планує встановити працівникам Центрів адміністративних послуг (ЦНАП) карантинні доплати через підвищений ризик COVID-19
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
"Працівники ЦНАПів знаходяться у постійному контакті з людьми і під час пандемії мають підвищений шанс захворіти. Тому справедливо буде додати їх до категорії працівників, які мають право на доплати під час карантину", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що відповідні доплати рекомендується здійснювати місцевим адміністраціям, де працюють є такі центри.
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