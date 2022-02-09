Уряд погодив призначення заступнику голови Меджлісу Джелялову стипендії імені Левка Лук'яненка

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на засідання уряду 9 лютого.



Відповідний указ має підписати президент Володимир Зеленський.



Державна стипендія імені Левка Лук’яненка становить три прожиткові мінімуми. Її присвоюють громадянам, яких Росія незаконно утримує на своїй або окупованій території через політичну або громадську діяльність.



Політв'язні отримують стипендію протягом року після звільнення. Протягом січня 2021 року її отримали 13 громадян України, троє з яких досі незаконно утримуються Росією та окупантами, тож гроші за них отримали родичі.

Нагадаємо, російський окупаційний суд у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових. Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, до нього залучалися брати Ахтемови і Джелялов.

Згодом окупанти поставили Джелялова на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів". 8 жовтня 2021 року стало відомо, що Нарімана Джелялова окупанти в Криму перевели із СІЗО до психіатричної лікарні.

Пізніше Джелялову пред'явили нове обвинувачення у контрабанді вибухового пристрою "через митний кордон Митного союза".

18 січня 2022 року Джелялов ознайомився із матеріалами кримінальної справи, яку відкрили проти нього в окупаційному суді в Криму, та заявив, що його арешт - це незаконне переслідування.

Окупаційний суд у Криму залишив активіста Джелялова у СІЗО до 23 лютого.

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