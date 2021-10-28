Уряд посилив вимоги до якості дизельного пального

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у Facebook.



Згідно з повідомленням, документ передбачає установлення чітких норм щодо якості дизельного палива. Це дасть змогу суб’єктам господарювання провести оцінку відповідності такого дизельного палива вимогам Технічного регламенту та оформити паспорт якості при випуску на ринок та введенні в обіг.



Зокрема, відтепер техрегламенті встановлено показник "гранична температура фільтрованості" для зимового та арктичного дизельного палива.

Так, для зимового дизельного палива така температура становитиме не вище мінус 20*С, для арктичного - не вище мінус 30*С. Крім того, для літнього дизельного палива гранична температура фільтрованості становитиме не вище мінус 5*С.

Нові вимоги сприятимуть забезпеченню ринку якісним дизельним паливом, запобігатимуть реалізації неякісних рідких палив.

