Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Уряд посилив вимоги до якості дизельного пального

Уряд посилив вимоги до якості дизельного пального

28 жовтня, 2021 четвер
16:42
Економіка АЗС

Кабінет міністрів прийняв постанову про внесення змін до технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у Facebook.

Згідно з повідомленням, документ передбачає установлення чітких норм щодо якості дизельного палива. Це дасть змогу суб’єктам господарювання провести оцінку відповідності такого дизельного палива вимогам Технічного регламенту та оформити паспорт якості при випуску на ринок та введенні в обіг.

Зокрема, відтепер техрегламенті встановлено показник "гранична температура фільтрованості" для зимового та арктичного дизельного палива.

Так, для зимового дизельного палива така температура становитиме не вище мінус 20*С, для арктичного - не вище мінус 30*С. Крім того, для літнього дизельного палива гранична температура фільтрованості становитиме не вище мінус 5*С.

Нові вимоги сприятимуть забезпеченню ринку якісним дизельним паливом, запобігатимуть реалізації неякісних рідких палив.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

бензин
енергетика
Міненерго
дизпаливо
стандарти
Читайте також:
Луїс "Кід" Каплан (праворуч)
26 жовтня, 2021 вiвторок
The Ring знайшов українського боксера, який став чемпіоном світу до Кличків, Ломаченка та Усика
Верховная Рада
27 жовтня, 2021 середа
Раді пропонують скликати позачергове засідання для заборони невакцинованим заходити до парламенту
Наталья Диденко
27 жовтня, 2021 середа
Українцям слід очікувати дощі і потепління, - синоптик Наталка Діденко
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.26
    Купівля 26.26
    Продаж 26.49
  • EUR
    Купівля 30.36
    Продаж 30.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
28 жовтня
18:32
Вітіньйо
Підстригав нігті та заніс інфекцію: футболіст "Динамо" розповів жахливу історію, як потрапив у реанімацію
18:16
Сергій Мякушко
Клуб УПЛ "Минай" оголосив про трансфер ексгравця "Динамо"
18:14
польща кордон
Польські прикордонники за рік виявили понад півтисячі підроблених COVID-cертифікатів з України
18:01
Наталка Діденко
В Україні буде тепло й туманно, - синоптик Наталка Діденко
17:45
Руслан Стефанчук
Стефанчук обіцяє перегляд регламенту Ради
17:41
ООС
Двоє українських військових отримали поранення у зоні ООС
17:17
школа карантин
Школи Сумщини перейдуть на "дистанційку"
17:07
Олександр Усик (праворуч) проти Ентоні Джошуа
Джошуа вирішив знайти нових тренерів після поразки від Усика
17:05
ціни продукти
Уряд підтримав законопроєкт про боротьбу з фальсифікацією харчових продуктів
16:51
карантин
Київ переходить у "червону" зону карантину: рішення комісії ТЕБ і НС
16:46
ЗСУ
В Україні пропонують змінити умови служби іноземців у ЗСУ
16:45
"Львів" в серії пенальті переміг "Альянс" в Кубку України
16:29
вибори
"Червона" зона карантину не вплине на проведення місцевих виборів, – ЦВК
16:28
Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко (ліворуч)
Це був не наш день, - Зінченко прокоментував виліт команди Ярмоленка в Кубку Англії
16:21
Петро Порошенко
Влада продовжує незаконне стеження за Петром Порошенком
16:08
Верховна рада
Рада може зібратись на позачергове засідання 2 листопада
15:58
трактор
Більше площі всієї Угорщини: у Податковій розповіли, скільки українських сільгоспземель обробляється неофіційно
15:47
В Україні створять "Школу супергероїв"
15:32
Міністерство фінансів
Кабмін підтримав впровадження електронних перевірок платників податків
15:31
Серхі Бархуан
"Барселона" оголосила ім'я тренера, який виведе її на матч ЛЧ з "Динамо"
15:14
Вперше у світі: в Японії запустили у відкритий продаж літаючий мотоцикл
15:08
Віталій Кличко
У Києві посилять карантин з 1 листопада, - Кличко
15:04
Ентоні Джошуа
Джошуа висловив готовність провести бій з Вайлдером
14:58
Нафтогаз
Нафтогаз за шість місяців 2021 року зменшив чистий збиток у сім разів - до майже 1,7 млрд грн
14:58
Очолив прокуратуру окупованого Севастополя: експрокурору повідомили про підозру в держзраді
14:57
Забруднення повітря
Україна приєдналася до ініціативи щодо скорочення викидів метану
14:55
Моршин
Літня жінка: у вакцинованому Моршині одна госпіталізована з COVID - 19
14:42
фара
Українців попередили про туман: у яких регіонах очікувати
14:38
вугілля
Україна в листопаді планує імпортувати 562 тис. тонн вугілля, - Міненерго
14:36
Андрій Шевченко
Шевченко заявив, що його "Золотий м'яч" дав надію українцям під час Помаранчевої революції. На виборах 2004 року він агітував за Януковича
14:31
На Вінниччині по 250 євро продавали підробні COVID-сертифікати, які відображались у "Дії": до схеми причетні медики
14:05
covid
РФ оновила рекорд заражень і смертності від COVID-19: за добу захворіли понад 40 тис. осіб, 1159 пацієнтів померли
14:00
Олексій Петров
Голову Закарпатської облради достроково відправили у відставку
13:58
кредит
Уряд розширив програми доступних кредитів та іпотеки: що зміниться
13:53
Денис Шмигаль
Кабмін виділив додаткові 242 млн грн на програму протидії коронавірусу
13:45
Хаві (ліворуч) та генменеджер ЧС-2022 Нассер Ель-Хаттер
"Барселоні" доведеться заплатити попередньому клубу за нового тренера
13:40
іпотека
Уряд ухвалить стратегію інтеграції ВПО та розподілить 22 млн субвенції на придбання переселенцями житла
13:34
Денис Шмигаль
Україна до кінця року отримає ще 19 млн доз COVID-вакцин, - Шмигаль
13:21
Швидкість під 180 км/год., спроба заявити про угон: у прокуратурі розповіли подробиці справи про смертельну ДТП у Харкові
13:14
пластикова прозора маска
ЦГЗ: пластикові прозорі маски, які вдягають працівники сфери обслуговування, не є засобом захисту
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV