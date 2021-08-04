Уряд призначив тимчасового керівника АРМА
Кабмін призначив т. в. о. голови Нацагентства з виявлення, розшуку та управління одержаними злочинним шляхом активами (АРМА) Дмитра Жоравовича
Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
"Уряд тимчасово поклав обов'язки Голови Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на Жоравовича Дмитра Олексійовича", - написав Немчінов.
Дмитро Жоравович наразі очолює управління Північно-Східного міжрегіонального територіального управління АРМА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво АРМА викрили на розкраданні $395 тис., які було заарештовано судом і передано в управління АРМА.
За даними ДБР, зазначені кошти розікрали у серпні-грудні 2020 року т. в. о. голови АРМА Віталій Сигидин, його заступник Володимир Павленко та начальник управління АРМА Вахтанг Бочорішвілі у змові з адвокатами Денисом Сердюком і Оксаною Сєрокуровою та фізичною особою Ігорем Королем.
Посадовців Агентства відсторонили від посад і відправили під домашній арешт.
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