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Уряд призначив тимчасового керівника АРМА

4 серпня, 2021 середа
19:20

Кабмін призначив т. в. о. голови Нацагентства з виявлення, розшуку та управління одержаними злочинним шляхом активами (АРМА) Дмитра Жоравовича

Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Уряд тимчасово поклав обов'язки Голови Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на Жоравовича Дмитра Олексійовича", - написав Немчінов.

Дмитро Жоравович наразі очолює управління Північно-Східного міжрегіонального територіального управління АРМА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво АРМА викрили на розкраданні $395 тис., які було заарештовано судом і передано в управління АРМА.

За даними ДБР, зазначені кошти розікрали у серпні-грудні 2020 року т. в. о. голови АРМА Віталій Сигидин, його заступник Володимир Павленко та начальник управління АРМА Вахтанг Бочорішвілі у змові з адвокатами Денисом Сердюком і Оксаною Сєрокуровою та фізичною особою Ігорем Королем.

Посадовців Агентства відсторонили від посад і відправили під домашній арешт.

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призначення
розкрадання
АРМА
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