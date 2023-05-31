Про це повідомляють російські ЗМІ.

Розпорядження про створення "Залізниць Новоросії" з головним офісом у захопленому Донецьку підписав прем'єр РФ Михайло Мішустін.

Зазначається, що новостворене підприємство об'єднає залізниці на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Окупанти сподіваються за допомогою "Залізниць Новоросії" "збудувати єдину логістику в регіонах, оновити парк вагонів і локомотивів, а також створити єдину систему управління перевезень".

Назва "Новоросія" активно використовувалася російськими загарбниками на початку збройної агресії проти України у 2014 році.