Уряд розширив перелік товарів критичного імпорту
Уряд розширив перелік товарів критичного імпорту низкою соціально важливих позицій.
Про це йдеться на сайті Урядового порталу.
Відомо, що до переліку критичних товарних категорій додано води (мінеральні та газовані), ферментовані або сквашені молочні продукти, сіль, тютюнову сировину, сировину для виробництва товарів легкої промисловості, медицини.
Також до списку увійшли товари, необхідні для промисловості та будівництва, як то полімери, засоби для паяння та зварювання металів, скло, металоконструкції тощо.
- Нагадаємо, БЕБ звернулося до українського бізнесу із застереженням щодо необґрунтованого завищення цін на проживання, послуги та товари.
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