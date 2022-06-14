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Уряд спростив фіксацію руйнувань житла і споруд, пошкоджених унаслідок вторгнення РФ

14 червня, 2022 вiвторок
19:57
Економіка Олексій Чернишов

Кабінет міністрів спростив порядок фіксації пошкоджень та руйнувань житлових будівель та споруд, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, передає пресслужба відомства.

"Наразі перед громадянами та громадами, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії, стоїть питання як правильно підтверджувати та фіксувати факт пошкодження або руйнації будівлі. Тому уряд прийняв важливе рішення, яким спростив порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель та споруд", - зауважив міністр. 

Змінами пропонується, зокрема:

  • фіксувати пошкодження будівель та споруд не лише приватної та комунальної форми власності, а також державної;
  • проводити обстеження пошкоджених об’єктів шляхом комісійного та/або технічного обстеження;
  • конкретизувати напрямки, за якими визнаються шкода та збитки об’єктів житлового фонду, ЖКГ та громадських будівель;
  • встановити форму та зміст акту комісійного обстеження.

Надалі передбачається розробка функціонала, який дозволить створювати акти комісійного обстеження за допомогою порталу "Дія".

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Кабінет міністрів
руйнування
війна з Росією
Олексій Чернишов
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