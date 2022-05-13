Уряд виділив понад 1 млрд грн на потреби розвідки Міноборони
Уряд виділив понад мільярд гривень для забезпечення невідкладних потреб розвідувального органу Міністерства оборони України
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів України "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету", опублікованого сьогодні, 13 травня.
Відповідно до документу, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони буде виділено 1,23 млрд гривень.
"Зокрема, передбачено, що кошти будуть спрямовані для закупівлі, утримання, ремонту озброєння та військової техніки, матеріально-технічного забезпечення розвідувального органу Міністерства оборони", - зазначено у розпорядженні.
Також додається, що рішення ухвалено з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану.
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