Уряд виділив ще 205 млн грн на COVID-доплати для медиків

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.



"Під час засідання ми підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним працівникам та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосереднє відношення до боротьби з COVID-19", - йдеться у повідомленні.



Так, уряд виділив на доплати додаткові 205 млн грн.



Шмигаль підкреслив, що це є нагальною потребою, враховуючи високу навантаженість на лабораторні центри, які наразі працюють практично цілодобово.

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