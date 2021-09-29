Уряд виділив ще 205 млн грн на COVID-доплати для медиків
Кабінет міністрів виділив ще 205 млн грн на доплати медичним працівникам, які борються з COVID-19
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"Під час засідання ми підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним працівникам та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосереднє відношення до боротьби з COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Так, уряд виділив на доплати додаткові 205 млн грн.
Шмигаль підкреслив, що це є нагальною потребою, враховуючи високу навантаженість на лабораторні центри, які наразі працюють практично цілодобово.
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