Уряд зобов'яже шахти направляти 80% від продажу вугілля на зарплати шахтарів

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час чергового засідання уряду.



"Уряд сьогодні приймає нові правила, за якими шахти, які мають заборгованості перед шахтарями, мають в обов'язковому порядку спрямувати на виплату зарплат 80% коштів від реалізації продукції", - сказав Шмигаль.



За його словами, це сприятиме тому, аби шахтарські підприємства розраховувалися за старими зарплатними боргами та не створювали нових.

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