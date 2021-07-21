Уряд зобов'яже шахти направляти 80% від продажу вугілля на зарплати шахтарів
Кабінет міністрів зобов'яже шахти, які мають борги перед працівниками, направляти на їх погашення 80% від продажу вугілля
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час чергового засідання уряду.
"Уряд сьогодні приймає нові правила, за якими шахти, які мають заборгованості перед шахтарями, мають в обов'язковому порядку спрямувати на виплату зарплат 80% коштів від реалізації продукції", - сказав Шмигаль.
За його словами, це сприятиме тому, аби шахтарські підприємства розраховувалися за старими зарплатними боргами та не створювали нових.
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