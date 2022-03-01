Усі АЕС України стабільно виробляють електроенергію, попри повномасштабне вторгнення РФ до країни

Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.



"Станом на 1 березня 2022 року всі атомні електростанції України стабільно й безпечно виробляють електроенергію для потреб населення, промисловості й армії. Попри воєнний стан через повномасштабну агресію Росії, Енергоатом виконує всі свої зобов’язання та здійснює заплановані ремонтні кампанії атомних енергоблоків й іншого обладнання", - ідеться в заяві.



Умови безпечної експлуатації не порушені. Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на АЕС і прилеглих територіях не змінювався та є нормальним.



Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом.



Потужності АЕС України достатньо для повноцінної життєдіяльності населення та промислових об’єктів.

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