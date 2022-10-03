"Усі будуть кохані": Jerry Heil заспівала про Щекавицю
Українська співачка Jerry Heil переспівала "Молоду вовчицю" Олега Винника, актуалізувавши її жартом про оргію на Щекавиці
Відео артистка та музикантка виклала у себе в instagram.
У підписі до публікації Яна Шемаєва, яка виступає під імʼям Jerry Heil, зазначила, що не могла обійти стороною тему, яка зʼявилась в усіх мемах.
"Кинь тим, хто в темі. А хто не в темі - тому ще й меми кинь", - написала співачка.
У своєму короткому відео Яна оспівує ситуацію, коли під час виття сирен кияни йдуть на Щекавицю.
"Якщо і бахне в цю мить, всі будуть кохані", - співає Jerry Heil.
- Жарт, що за тиждень став мемом, з'явився у відповідь на погрози Путіна ядерним ударом до Україні та, зокрема, центрам прийняття рішень у Києві. Мешканці столиці почали писати, що в разі удару планують зібратись на горі Щекавиця у самому центрі міста і наостанок влаштувати оргію.
- До мему долучились не лише мешканці столиці, а й зарубіжні політики та посадовці.
- Відверте фото, присвячене мему про Щекавицю, оприлюднив і Андрій Данилко.
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