Усі соціальні виплати за квітень профінансовані раніше від графіка, – Мінсоцполітики

Про це розповіла міністерка соціальної політики України Марина Лазебна в Телеграм.



"Ми зібрали дані про потребу в коштах від регіональних органів соціального захисту населення та ще 1 квітня перерахували в регіони необхідне фінансування. Це більше 8,6 млрд грн. Зокрема, на фінансування різних видів соціальної допомоги було спрямовано 4,8 млрд грн, а на фінансування пільг та субсидій – 3,8 млрд грн", – розповідал міністерка.



Кошти отримали у всіх областях, а ті надішлють їх у відповідні райони та міста. Тож уже найближчими днями гроші надійдуть на банківські рахунки отримувачів або будуть виплачені "Укрпоштою".



"В цьому місяці, як і в березні, незважаючи на воєнний стан, виплата відбувається не 7-10 числа, як зазвичай, а раніше", - зауважила Лазебна.



Втім, соцвиплати профінансовано для отримувачів на всій території, де працюють органи соціального захисту населення. В окремих містах та районах, де органи соцзахисту не працюють через війну, діє спеціальний механізм нарахування і виплат грошових допомог, пільг і субсидій – через Ощадбанк.



Також можна зателефонувати на гарячу лінію Ощадбанку та перенаправити переказ до іншого банку, у якому людині зручно отримати виплату.



Якщо в людини немає рахунку в цьому банку, Ощадбанк здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” (МАЙ ТРАНСФЕР).



У квітні такий механізм буде застосовано у окремих містах і районах 8 областей:

• Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та міста Вугледар і Маріуполь

• Запорізька область: Васильківський, Мелітопольський, Пологівський та Бердянський райони та міста Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Токмак

• Київська область: Бучанський та Вишгородський райони і міста Буча, Ірпінь, Славутич

• Луганська область: всі міста і райони

• Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району

• Харківська область: більшість районів і міст області

• Херсонська область: Високопільський район

• Чернігівська область: всі міста і райони.



"Громадяни, які не встигли отримали свої виплати за березень через переказ, мають можливість це зробити протягом двох місяців з моменту зарахування. В березні воно відбулось 18 числа", – йдеться у повідомленні.



Якщо людина на зможе звернутися за виплатою вчасно, вона отримає її в наступні місяці, запевнили у міністерстві.



Нагадаємо, українці можуть отримати соціальні виплати попри бої в місті.

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