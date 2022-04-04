Усі соціальні виплати за квітень профінансовані раніше від графіка, – Мінсоцполітики
Україна профінансувала 8,6 млрд грн на випплату всіх видів соціальних допомог за квітень, кошти найближчим часом надійдуть на банківські рахунки отримувачів або будуть доставлені їм "Укрпоштою"
Про це розповіла міністерка соціальної політики України Марина Лазебна в Телеграм.
"Ми зібрали дані про потребу в коштах від регіональних органів соціального захисту населення та ще 1 квітня перерахували в регіони необхідне фінансування. Це більше 8,6 млрд грн. Зокрема, на фінансування різних видів соціальної допомоги було спрямовано 4,8 млрд грн, а на фінансування пільг та субсидій – 3,8 млрд грн", – розповідал міністерка.
Кошти отримали у всіх областях, а ті надішлють їх у відповідні райони та міста. Тож уже найближчими днями гроші надійдуть на банківські рахунки отримувачів або будуть виплачені "Укрпоштою".
"В цьому місяці, як і в березні, незважаючи на воєнний стан, виплата відбувається не 7-10 числа, як зазвичай, а раніше", - зауважила Лазебна.
Втім, соцвиплати профінансовано для отримувачів на всій території, де працюють органи соціального захисту населення. В окремих містах та районах, де органи соцзахисту не працюють через війну, діє спеціальний механізм нарахування і виплат грошових допомог, пільг і субсидій – через Ощадбанк.
Також можна зателефонувати на гарячу лінію Ощадбанку та перенаправити переказ до іншого банку, у якому людині зручно отримати виплату.
Якщо в людини немає рахунку в цьому банку, Ощадбанк здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” (МАЙ ТРАНСФЕР).
У квітні такий механізм буде застосовано у окремих містах і районах 8 областей:
• Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та міста Вугледар і Маріуполь
• Запорізька область: Васильківський, Мелітопольський, Пологівський та Бердянський райони та міста Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Токмак
• Київська область: Бучанський та Вишгородський райони і міста Буча, Ірпінь, Славутич
• Луганська область: всі міста і райони
• Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району
• Харківська область: більшість районів і міст області
• Херсонська область: Високопільський район
• Чернігівська область: всі міста і райони.
"Громадяни, які не встигли отримали свої виплати за березень через переказ, мають можливість це зробити протягом двох місяців з моменту зарахування. В березні воно відбулось 18 числа", – йдеться у повідомленні.
Якщо людина на зможе звернутися за виплатою вчасно, вона отримає її в наступні місяці, запевнили у міністерстві.
Нагадаємо, українці можуть отримати соціальні виплати попри бої в місті.
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