English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Усі стратегічні плани Путіна в Україні були провалені, - радник президента США

Усі стратегічні плани Путіна в Україні були провалені, - радник президента США

12 липня, 2022 вiвторок
07:04
Світ Джейк Салліван

На думку Білого дому, всі стратегічні плани Путіна щодо війни в Україні уже були провалені, а Кремль вочевидь не зможе досягти жодних інших намічених цілей

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

Як зазначає Салліван, через мужній спротив українського народу та допомогу США і країн Заходу, яка тільки посилюватиметься, Путін не зможе досягти успіхів у війні.

"Росія вже, по суті, провалила свої стратегічні цілі в Україні", - відзначив Салліван.

Він також наголосив на тому, як від самого початку Путін не приховував своїх планів захопити Київ, знищити Україну як державу, стерти українську ідентичність та перетворити Україну на частину РФ.

"Вони не досягли цього. Київ вистояв, Харків вистояв, Одеса вистояла, великі міста України на більшій території країни перебувають під українським контролем. Їх мужньо та вміло захищають українські військові за підтримки Сполучених Штатів і союзників НАТО, а також інших країн з усього світу", - зазначив Салліван.

Радник президента США також підкреслив, що у Путіна і надалі не вийде досягти намічених цілей.

"Ми продовжимо працювати з українськими військовими й українським урядом над стратегією, яка зрештою досягне своїх цілей як на полі бою, так і за столом переговорів", - сказав Салліван.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
війна з Росією
США
Читайте також:
На фото Владимир Зеленский
11 липня, 2022 понедiлок
Зеленський уточнив свій наказ про деокупацію Півдня України
Автор Антін Борковський
10 липня, 2022 неділя
В наступні 3 тижні відбудеться переломний момент і зміна ситуації на користь України –  генерал Ходжес
Казахстан
10 липня, 2022 неділя
Казахстан може зупинити подачу нафти з Росії до Китаю, - експерт
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.05
    Купівля 35.05
    Продаж 36.08
  • EUR
    Купівля 35.44
    Продаж 36.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
12 липня
08:23
Часів Яр, Донеччина
На Донеччині росіяни за добу вбили одну людину, ще 8 тіл дістали з-під завалів у Часовому Ярі
08:00
Ексклюзив
Віталій Бартош
Герої України: Віталій Бартош. Вивів понад сотню людей із оточення, загинув у день першої річниці шлюбу 
07:45
На фото український захисник та військове озброєння
ЗСУ відігнали окупантів від Мазанівки, Іванівки, Долини та придушили спробу штурму в напрямку Дементіївки, - Генштаб ЗСУ
07:44
Газпром
Росія скорочує на третину постачання газу до Італії
06:36
Путін та Лукашенко
Лукашенко продовжить надавати Росії повітряний простір для номінальної підтримки Путіна, - ISW
06:30
ООН
Майже 50 країн ООН засудили спроби Росії виправдати війну "неонацизмом"
05:58
Джо Байден
На фоні війни в Україні та нафтової кризи, у США подумують розморозити продаж наступальної зброї Саудівській Аравії, - Reuters
05:57
Джейк Салліван
Іран планує надати Росії сотні бойових безпілотників, - Білий дім
05:24
"США не допустять агресії Росії проти України": очільник Пентагону в розмові з Тараном
Наступна зустріч у "форматі Рамштайн" відбудеться 20 липня, - Пентагон
05:02
Оновлено
Повітряна тривога 12 липня
Майже в усіх областях Україні пролунала повітряна тривога. Вибухи чутно у Миколаєві
04:47
корабль із зерном
Експорт зерна. Перші 8 іноземних кораблів зайшли до дунайських портів України
04:28
Джейк Салліван
Ми працюємо над стратегією, що принесе Україні перемогу над Росією на полі бою та за столом переговорів, - Салліван
04:06
Біженці з України
Країни ЄС прийняли майже 7 млн біженців з України, назад вже повернулись 3 млн осіб
03:46
збірна з футболу у Львові
Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня
03:23
підбита російська техніка
На Півдні ЗСУ 11 липня знищили понад 50 окупантів, склади боєприпасів та "знайшли" 5 одиниць бронетехніки
02:57
Перше фото з телескопу ДЖеймса Вебба
Зображення, давністю 13 млрд років. NASA оприлюднило перше фото з телескопу імені Джеймса Вебба
02:34
фінляндія швеція нато
Президент США передав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії у НАТО на ратифікацію в сенат
02:11
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесне звання "Місто-рятівник"
01:47
Ліквідовані на Херсонщині російські офіцери
ЗСУ ліквідували на Херсонщині російського генерала з Севастополя та ще декількох вищих офіцерів
01:17
Обстріл Росією Часового Яру: під завалами будинку виявили тіло дитини, кількість загиблих зросла до 33 людей
00:54
S7
У Росії надійшло повідомлення про замінування понад 20 літаків авіакомпанії S7
00:23
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці, - радник голови ОВА
00:22
Претенденти на лідера консерваторів у Британії
У Британії наступника Джонсона мають визначити до 5 вересня. Зареєстровано 11 кандидатів
2022, понедiлок
11 липня
23:48
Херсон
Контрнаступ ЗСУ: в. о. мера Херсона закликала цивільних запастися водою та їжею на 5-7 днів і підготувати укриття
23:28
На фото Володимир Зеленський
Україна викликала представника Канади через передачу турбіни для "Північного потоку", - Зеленський
22:35
Росіяни обстріляли Золочів на Харківщині, вбивши двох мирних жителів
22:18
ЗСУ знищили два склади російських боєприпасів
Окупанти дедалі частіше дезертирують і відкрито не виконують накази, захисники України завдають їм втрат на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ
22:09
Ексклюзив
бензин
Оптові ціни на пальне в Україні пішли вниз, - аналітик
22:01
Ексклюзив
Рінат Ахметов
Коли у олігарха немає потреби захищати бізнес, він втрачає інтерес до медіа, - медіаекспертка Лигачова про закриття медіагрупи Ахметова
21:39
Ексклюзив
Данило Лубківський
Україна дала непрофесійну реакцію на лист конгресменки США Спартц, - дипломат Лубківський
21:38
Ракета
На Одещині росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру, - ОВА
21:37
"Не хочу готувати РФ до неприємних для них сюрпризів": Зеленський про постачання зброї після зустрічі з прем'єром Нідерландів
21:15
нескорений Маріуполь
Маріуполь після дощу перетворився на "Венецію з нечистот", будинки можуть обвалитися через вимиття фундаментів, - радник мера
21:14
Аналітика
Сергій Згурець
Без закордонної зброї вибити росіян з Півдня України складно. Колонка Сергія Згурця
21:05
Ексклюзив
Андрій Єрмак
Якщо б у адміністрації Байдена була інформація щодо того, що Єрмак - російський агент, уже б була реакція, - професор Айзенберг
20:50
Над Україною збили білоруський дрон-камікадзе "Чекан", - виробник безпілотників
20:10
Михайло Подоляк
Подоляк назвав вихід Ахметова з медіабізнесу "гідним прикладом" і похвалив закон про деолігархізацію
19:58
Ексклюзив
опалення
Особливих проблем не повинно бути у цей опалювальний сезон, - експерт з енергетики Білявський
19:54
Кулеба
"ЗСУ покладуть край апетитам Путіна": Кулеба відповів на спрощення Росією паспортизації українців закликом надати Україні більше важкої зброї
19:52
Чорнобильська АЕС
ЧАЕС перейшла з московського до паризького центру Всесвітньої організації операторів атомних електростанцій
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV