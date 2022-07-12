Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

Як зазначає Салліван, через мужній спротив українського народу та допомогу США і країн Заходу, яка тільки посилюватиметься, Путін не зможе досягти успіхів у війні.

"Росія вже, по суті, провалила свої стратегічні цілі в Україні", - відзначив Салліван.

Він також наголосив на тому, як від самого початку Путін не приховував своїх планів захопити Київ, знищити Україну як державу, стерти українську ідентичність та перетворити Україну на частину РФ.

"Вони не досягли цього. Київ вистояв, Харків вистояв, Одеса вистояла, великі міста України на більшій території країни перебувають під українським контролем. Їх мужньо та вміло захищають українські військові за підтримки Сполучених Штатів і союзників НАТО, а також інших країн з усього світу", - зазначив Салліван.

Радник президента США також підкреслив, що у Путіна і надалі не вийде досягти намічених цілей.

"Ми продовжимо працювати з українськими військовими й українським урядом над стратегією, яка зрештою досягне своїх цілей як на полі бою, так і за столом переговорів", - сказав Салліван.

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