"Уявіть, поранений приходить до тями і чує російську мову": парамедик Фірсов пояснив, чому на фронті вони спілкуються суто українською
Тактичний медик і екснардеп Єгор Фірсов пояснив, що на війні мова допомагає розрізняти своїх і ворогів
Про це він розповів у тіктоці.
"Друзі, розкажу про роль мови на війні. Нас, тактичних медиків, вчать розмовляти з пораненими виключно українською мовою. Уявіть, поранений приходить у свідомість лише в авто і чує російську мову. що він може подумати? Він може подумати, що він у полоні, вихватити зброю і просто всіх розстріляти. Тому мова на війні - переважно та річ, що відрізняє своїх від чужих", - наголосив Єгор Фірсов.
Він зауважив, що росіяни можуть одягнути українську форму, жовту пов'язку, але ніколи не підробить мову, оскільки вона належить тільки українцям.
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