"Уявіть Зеленського, який в телевізорі робить заяву": Росія може використати діпфейк, щоб оголосити про нібито капітуляцію України

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Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram."Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда. Це технологія діпфейк. Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання", - заявили у Центрі.Там зазначили, що відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних."Знайте - це фейк! Його мета - дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Будьте впевнені - Україна не капітулюватиме", - йдеться у повідомленні,