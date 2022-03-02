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"Уявіть Зеленського, який в телевізорі робить заяву": Росія може використати діпфейк, щоб оголосити про нібито капітуляцію України
Росія може створити фальшиве відео, у якому нібито президент України Володимир Зеленський говорить про капітуляцію
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.
"Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда. Це технологія діпфейк. Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання", - заявили у Центрі.
Там зазначили, що відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних.
"Знайте - це фейк! Його мета - дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Будьте впевнені - Україна не капітулюватиме", - йдеться у повідомленні,
"Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда. Це технологія діпфейк. Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання", - заявили у Центрі.
Там зазначили, що відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних.
"Знайте - це фейк! Його мета - дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Будьте впевнені - Україна не капітулюватиме", - йдеться у повідомленні,
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