Про це повідомляє «Еспресо».

В Узбекистані один із найбільших банків країни - Apelsin заявив про призупинення грошових переказів з Росії.

В цей час громадськість Казахстану менше, ніж за 3 дні зібрали понад 50 мільйонів тенге, щоб допомогти українцям.

Фонд "Повернись живим" за один день зібрав понад 48 млн грн

Країни НАТО передадуть Україні літаки-винищувачі

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