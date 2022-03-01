Узбекистан і Казахстан частково помагають Україні
Колишні радянські республіки Узбекистан і Казахстан, попри офіційний нейтралітет у конфлікті, здійснюють кроки, які допомагають Україні у війні з російським агресором
Про це повідомляє «Еспресо».
В Узбекистані один із найбільших банків країни - Apelsin заявив про призупинення грошових переказів з Росії.
В цей час громадськість Казахстану менше, ніж за 3 дні зібрали понад 50 мільйонів тенге, щоб допомогти українцям.
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