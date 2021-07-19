"В Абхазії нарощується військова присутність РФ": Зеленський заявив про єдність України та Грузії в ініціативах із повернення окупованих територій
Під час візиту до Грузії президент Володимир Зеленський ознайомився з безпековою ситуацією на межі з тимчасово окупованою Абхазією
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський пройшовся Інгурським мостом, який є єдиним пунктом пропуску в регіоні.
Президент зазначив, що під час відвідання спостережного пункту мав можливість побачити, як триває окупація частини Грузії.
"В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян", – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна та Грузія єдині у ініціативах з повернення окупованих територій на майданчиках провідних організацій.
Зеленський поспілкувався з представниками Моніторингової місії ЄС. За словами керівника місії Марека Щігела, робота пункту пропуску була обмежена через COVID-19. Зокрема, вчителі не могли потрапити додому. Тепер рух відновлено, і цей пункт пропуску перетинають до 2 тис. людей.
Самопроголошені "влади" Абхазії та Південної Осетії не пускають місію на окуповану територію Грузії.
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