"В Абхазії нарощується військова присутність РФ": Зеленський заявив про єдність України та Грузії в ініціативах із повернення окупованих територій

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський пройшовся Інгурським мостом, який є єдиним пунктом пропуску в регіоні.

Президент зазначив, що під час відвідання спостережного пункту мав можливість побачити, як триває окупація частини Грузії.

"В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна та Грузія єдині у ініціативах з повернення окупованих територій на майданчиках провідних організацій.

Зеленський поспілкувався з представниками Моніторингової місії ЄС. За словами керівника місії Марека Щігела, робота пункту пропуску була обмежена через COVID-19. Зокрема, вчителі не могли потрапити додому. Тепер рух відновлено, і цей пункт пропуску перетинають до 2 тис. людей.

Самопроголошені "влади" Абхазії та Південної Осетії не пускають місію на окуповану територію Грузії.

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