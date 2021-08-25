В аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця: його розшукував Інтерпол
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Естонії, якого шукав Інтерпол
Про це повідомляє пресслужба Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в Facebook.
"Військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали в аеропорту Борисполя іноземця, який був у міжнародному розшуку", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, чоловік прямував на літак до Амстердама та під час оформлення пасажирів авіарейсу на документи естонця спрацювала база даних Інтерполу. В базі зазначалося – при виявленні заарештувати.
Тож охоронці кордону затримали громадянина Естонії та сповістили Укрбюро Інтерполу у Києві. Співробітники бюро підтвердили, що затриманий іноземець дійсно знаходиться в розшуку.
З'ясувалося, що чоловіка розшукували правоохоронні органи Фінляндії за незаконний обіг наркотичних засобів.
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