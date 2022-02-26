В акваторії Чорного моря ЗСУ збили російський винищувач Су-30 СМ
26 лютого в акваторії Чорного моря Повітряні Сили ЗСУ збили російський винищувач Су-30 СМ
Про це повідомляє пресцентр Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищений російський винищувач Су-30 СМ", - ідеться в дописі.
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