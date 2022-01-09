В Албанії розкололася Демпартія. Не минулося без поліцейських водометів і сльозогінного газу
Розкол у Демократичній партії в Албанії, найбільшій опозиційній силі країни, призвів до масових протестів та спроб захоплення її штабквартири
Подробиці із посиланням на Euronews розповідає Еспресо.TV.
"Знадобилося втручання поліції для розгону сотень демонстрантів, які захопили штаб-квартиру Демократичної партії", - йдеться у повідомленні.
Конфлікт виник на тлі суперечностей між партійними лідерами.
В операції були задіяні сотні поліцейських, які застосували проти демонстрантів водомети та сльозогінний газ.
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