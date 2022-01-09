В Албанії розкололася Демпартія. Не минулося без поліцейських водометів і сльозогінного газу

Подробиці із посиланням на Euronews розповідає Еспресо.TV.



"Знадобилося втручання поліції для розгону сотень демонстрантів, які захопили штаб-квартиру Демократичної партії", - йдеться у повідомленні.



Конфлікт виник на тлі суперечностей між партійними лідерами.



В операції були задіяні сотні поліцейських, які застосували проти демонстрантів водомети та сльозогінний газ.







Офіс штурмували люди колишнього голови партії Салі Беріши, котрий намагається позбавити влади свого колишнього ставленика Люльзіма Башу, називаючи того "заручником" албанського прем'єрміністра Ері Рами.



Баша вигнав Берішу з парламентської фракції у вересні, після звинувачень США в тому, що політик, коли був очільником уряду Албанії (2005-2013), нібито був замішаний у корупційних махінаціях, використовуючи свою владу у власних інтересах і з метою збагатити своїх політичних союзників і членів його сім'ї.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Офіс штурмували люди колишнього голови партії Салі Беріши, котрий намагається позбавити влади свого колишнього ставленика Люльзіма Башу, називаючи того "заручником" албанського прем'єрміністра Ері Рами.Баша вигнав Берішу з парламентської фракції у вересні, після звинувачень США в тому, що політик, коли був очільником уряду Албанії (2005-2013), нібито був замішаний у корупційних махінаціях, використовуючи свою владу у власних інтересах і з метою збагатити своїх політичних союзників і членів його сім'ї.