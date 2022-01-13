В американських дипломатів у Женеві та Парижі виявили "гаванський синдром", - The Wall Street Journal
У щонайменше чотирьох дипломатів США у Женеві та Парижі виявили так званий гаванський синдром, який Вашингтон вважає наслідком атаки з використанням мікрохвильової зброї
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
У кількох співробітників дипломатичних місій США в Женеві і Парижі виявили загадкове неврологічне захворювання, відоме як гаванський синдром.
За даними видання, можливі атаки на американських дипломатів у двох містах сталися влітку 2021 року. У Женеві гаванський синдром виявили принаймні у трьох чиновників, як мінімум одного з них евакуювали в США на лікування. У Парижі відомо про одного постраждалого.
"Гаванський синдром" - це сукупність неврологічних симптомів, які включають у себе запаморочення, нудоту, головні болі і проблеми зі слухом. Уряд США вважає це захворювання наслідком атаки з використанням мікрохвильової зброї. Вперше його зафіксували у співробітників посольств Канади і США в Гавані на Кубі 2016 року.
З того часу про симптоми гаванського синдрому повідомляли понад 200 американських дипломатів, співробітників розвідки та іншого персоналу, дислокованих за межами США.
Держдепартамент США не прокоментував інцидент, посилаючись на конфіденційність.
Раніше в США підозрювали Росію в атаках на американських чиновників, які постраждали від гаванського синдрому, а восени 2021 року директор ЦРУ Вільям Бернс попереджав РФ про наслідки, якщо її спецслужби виявляться відповідальними за це захворювання.
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