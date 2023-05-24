Про це повідомили у міноборони Великої Британії.

Зазначено, що російські військові намагались забезпечити дисципліну у своїх лавах під час війни проти України, однак після проведення "часткової" мобілізації проблеми лише погіршились. Судові дані свідчать про те, що більшість з тих, кого визнали винними у самовільній втечі, тепер покарані умовними термінами, тобто їх можуть передислокувати на війну проти України.

Розвідники резюмували, що намагання РФ покращити дисципліну в армії зосереджені на тому, аби підтримати патріотичний запал, а не на тому, щоб усунути причини розчарування мобілізованих.