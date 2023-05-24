В армії окупантів суттєво погіршилась дисципліна після часткової мобілізації, - британська розвідка
Британські фахівці зазначили, що від початку року у військових судах РФ розглянули 1053 справи про самовільну втечу солдатів. За 5 місяців 2023 року було розглянуто більше таких справ, аніж за весь минулий
Про це повідомили у міноборони Великої Британії.
Зазначено, що російські військові намагались забезпечити дисципліну у своїх лавах під час війни проти України, однак після проведення "часткової" мобілізації проблеми лише погіршились. Судові дані свідчать про те, що більшість з тих, кого визнали винними у самовільній втечі, тепер покарані умовними термінами, тобто їх можуть передислокувати на війну проти України.
Розвідники резюмували, що намагання РФ покращити дисципліну в армії зосереджені на тому, аби підтримати патріотичний запал, а не на тому, щоб усунути причини розчарування мобілізованих.
- 23 травня британська розвідка повідомила, що Росія створює нове елітне ударне авіаційне угруповання під кодовою назвою "Шторм" для участі у війні проти України. Ймовірно, підрозділ складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 та Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.
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