В "Арсеналі" досі розчаровані, що Мудрик не став їхнім гравцем, - журналіст Джонс

Про це повідомляє GiveMeSport.

"Вони все ще мають певне роздратування через ситуацію з Мудриком. Вони досі розчаровані тим, що він не став їхнім гравцем, тому що вони знають його здібності та те, наскільки високою може бути його стеля", - сказав журналіст Дін Джонс.

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 6 матчів, але результативними діями не відзначився.

Взимку "Арсенал" майже придбав у "Шахтаря" Мудрика, але в останній момент "Челсі" запропонував більші гроші за українця.