В "Арсеналі" досі розчаровані, що Мудрик не став їхнім гравцем, - журналіст Джонс
Авторитетний журналіст Дін Джонс розповів, що в "Арсеналі" досі роздратовані через зрив трансферу українського вінгера Михайла Мудрика
Про це повідомляє GiveMeSport.
"Вони все ще мають певне роздратування через ситуацію з Мудриком. Вони досі розчаровані тим, що він не став їхнім гравцем, тому що вони знають його здібності та те, наскільки високою може бути його стеля", - сказав журналіст Дін Джонс.
З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 6 матчів, але результативними діями не відзначився.
Взимку "Арсенал" майже придбав у "Шахтаря" Мудрика, але в останній момент "Челсі" запропонував більші гроші за українця.
- 11 лютого журналіст Пірс Морган принизив гру вінгера "Челсі" Михайла Мудрика і назвав українця "індиком".
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