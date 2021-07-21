Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка В Авдіївці на коксохімічному заводі сталася пожежа

В Авдіївці на коксохімічному заводі сталася пожежа

21 липня, 2021 середа
11:27
Економіка пожежа

На Авдіївському коксохімічному заводі відбулося загорання конвеєрної стрічки

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Згідно з повідомленням, о 9:32 Головне управління отримало інформацію про загорання конвеєрної стрічки коксового цеху №1 Авдіївського коксохімічного заводу, що у м. Авдіївка. Для ліквідації пожежіі було направлено сили та засоби з підвищеним номером виклику.

Бійці ДСНС встановили, що відбувається горіння транспортерної стрічки на території коксового цеху №1 на висоті 20 м довжиною 70 м.

Зазначається, що о 10:12 пожежу вдалося локалізувати, а о 10:21 - ліквідувати. 

Загиблих та постраждалих немає. Робочий процес не призупинено.

Зазначається, що загиблих і постраждалих внаслідок пожежі немає.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

пожежа
Авдіївка
ДСНС
коксохімічний завод
Читайте також:
Владимир Цыбулько
20 липня, 2021 вiвторок
Завдання Монастирського: розділити МВС і без зміни законодавства дати Зеленському право обирати керівників органів, – Цибулько
російські танки
20 липня, 2021 вiвторок
Росія перекинула свій контингент у Таджикистані на кордон з Афганістаном
Бій Ломаченко - Лопес
20 липня, 2021 вiвторок
Лопес вирішив відмовитися від титулу IBF заради реваншу з Ломаченком
Київ
+20
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.11
    Купівля 27.11
    Продаж 27.32
  • EUR
    Купівля 31.83
    Продаж 32.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
21 липня
13:24
Біженці та іноземці зможуть отримати щеплення від COVID-19 під час п'ятого етапу вакцинації
13:22
Турецький винищувач перехоплює російського літака
Турецькі F-16 перехопили над Польщею російський літак
13:16
Уряд зобов'яже шахти направляти 80% від продажу вугілля на зарплати шахтарів
13:14
У США заперечили, що змушували Україну мовчати щодо угоди по "Північному потоку-2"
12:37
Ердоган
Ердоган заявив про демілітаризацію окупованого курортного міста Фамагуста на Північному Кіпрі: в ЄС та США протестують
12:30
Джо Джойс
Переможця бою Джошуа - Усик примусять битися з важковаговиком з Британії
12:20
Мінінфраструктури пропонує дозволити імпорт та виробництво в Україні водневих автомобілів
12:12
аеропорт Львів
У Львові перевірили повідомлення про замінування аеропорту – підозрілу сумку знешкодили
12:07
Катаржина Пелчиньска-Наленч
У польській партії, представленій в Сенаті та Сеймі, припустили "закриття очей" на окупацію Криму
11:55
Perseverance
Зонд Perseverance почав пошуки ознак життя на Марсі
11:49
Брісбен, Олімпіада-2032
МОК обрав столицю літніх Олімпійських ігор 2032 року
11:38
Федина
"Для олігархів нульова декларація справді "нульова", а люди повинні платити податок", − Софія Федина
11:31
Крим
Окупанти в Криму допускають можливість закриття турсезону
11:29
Чжечжоу
У Китаї залило 12-мільйонне місто Чженчжоу на Хуанхе: метро затопило, загинули 12 людей
11:15
Еліна Світоліна
На 6 осіб 1 туалет: Світоліна розповіла про "спартанські" умови в олімпійському селищі
11:12
Федір Веніславський
Тупицький до КСУ точно не повернеться, попри будь-який сценарій, - Веніславський
10:55
4G
Мінцифри пропонує спростити будівництво базових станцій 4G
10:55
Робітник готує трубу "Північного потоку-2" для укладки дном Балтійського моря
США та Німеччина досягли домовленості по будівництву "Північного потоку-2", - WSJ
10:53
У Дніпрі в одній із будівель прогримів вибух
У Дніпрі в одній із будівель прогримів вибух
10:46
Ентоні Джошуа
Промоутер Джошуа назвав бій з Усиком найбільшим у кар'єрі британця
10:37
Укрзалізниця
Через негоду в Україні 15 потягів затримуються на кілька годин
10:28
Білий дім
Білий Дім неофіційно закликав Україну відмовитись від критики "Північного потоку-2", - ЗМІ
10:28
Борис Філатов
Нам не треба нічого робити, летимо, як мавпи, - Філатов про свій ймовірний політ у космос
10:23
рейдер
В Українi щодня фіксується щонайменше два рейдерських захоплення, за 2021 рік - 466 атак, - OpenDataBot
10:20
замінування
Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування львівського аеропорту
10:10
Янніс Адетокунбо
Чемпіонат НБА виграв клуб, який не брав титул 50 років
10:08
Рівнеазот
Аварія на "Рівнеазоті": Держекоінспекція досліджує ґрунти поблизу заводу
09:45
Ентоні Джошуа - Олександр Усик
Промоутер розповів про ключовий пункт у контракті на поєдинок Усик - Джошуа
09:45
свідоцтво про вакцинацію
Понад 1,6 млн щеплень: в Україні за 20 днів липня вакцинували більше людей, ніж за червень
09:40
Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак
Віталій Портников: Для Козака Зеленський виявився гіршим за Порошенка
09:29
Вперше в Україні СБУ затримала пірата, який захопив судно та вимагав викуп за його звільнення
Вперше в Україні СБУ затримала пірата, який захопив судно та вимагав викуп за його звільнення
09:22
Олімпіада-2020, софтбол
У Токіо стартували перші змагання Олімпіади-2020
09:13
курс долара
Офіційний курс: ціна долара дещо зросла
08:57
ВООЗ
У ВООЗ заявили, що у світі може з’явитися небезпечніший штам коронавірусу, ніж "Дельта"
08:46
Понад 800 населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду
08:41
Ентоні Джошуа - Олександр Усик
Поставив усе на карту: Джошуа відреагував на домовленість про бій з Усиком
08:38
прикордонники
Доба на Донбасі: окупанти 14 разів порушили "тишу" та поранили українського військового
08:29
Аварія на "Рівнеазоті": викиди можуть випадати у вигляді кислотних дощів, - викладачка кафедри хімії
08:18
Коронавірус: за добу померли 13 українців
08:14
Олександр Зубков
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV