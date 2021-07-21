В Авдіївці на коксохімічному заводі сталася пожежа
На Авдіївському коксохімічному заводі відбулося загорання конвеєрної стрічки
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Згідно з повідомленням, о 9:32 Головне управління отримало інформацію про загорання конвеєрної стрічки коксового цеху №1 Авдіївського коксохімічного заводу, що у м. Авдіївка. Для ліквідації пожежіі було направлено сили та засоби з підвищеним номером виклику.
Бійці ДСНС встановили, що відбувається горіння транспортерної стрічки на території коксового цеху №1 на висоті 20 м довжиною 70 м.
Зазначається, що о 10:12 пожежу вдалося локалізувати, а о 10:21 - ліквідувати.
Загиблих та постраждалих немає. Робочий процес не призупинено.
Зазначається, що загиблих і постраждалих внаслідок пожежі немає.
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