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Головна війна з Росією В Авдіївці важка ситуація, є проблеми з евакуацією – це заважає військовим виконувати свою роботу, – боєць ТрО Єгор Фірсов
Ексклюзив

В Авдіївці важка ситуація, є проблеми з евакуацією – це заважає військовим виконувати свою роботу, – боєць ТрО Єгор Фірсов

18 травня, 2022 середа
09:34
війна з Росією ООС, Авдіївка

Боєць ТрО Єгор Фірсов вважає, що мирних діб в Авдіївці немає, тож людям варто евакуйовуватись попри все – це збереже їм життя та спростить роботу військовим і медикам

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Серед жертв є як військові, так і цивільні. Вчора, на жаль, загинула молода дівчина, залишилась маленька дитина. Ми просимо людей виїжджати: я вже й особисто з ними спілкувався, також постійно військово-цивільна адміністрація робить звернення щодо евакуації. Залишаючись на місцях, цивільні ускладнюють роботу і військовим, і медикам – і в принципі скрізь", – наголосив Фірсов.

Боєць додав, в Авдіївці тижнями тривають бої, ворог кожної доби завдає ударів.

"В Авдіївці не буває такого, щоб ніч минула спокійно. Постійно є обстріли, розриваються снаряди. За останні тижні не було такого дня, щоб ворог не намагався прорвати оборону та припиняв обстріли", – сказав він.

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