Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Серед жертв є як військові, так і цивільні. Вчора, на жаль, загинула молода дівчина, залишилась маленька дитина. Ми просимо людей виїжджати: я вже й особисто з ними спілкувався, також постійно військово-цивільна адміністрація робить звернення щодо евакуації. Залишаючись на місцях, цивільні ускладнюють роботу і військовим, і медикам – і в принципі скрізь", – наголосив Фірсов.



Боєць додав, в Авдіївці тижнями тривають бої, ворог кожної доби завдає ударів.



"В Авдіївці не буває такого, щоб ніч минула спокійно. Постійно є обстріли, розриваються снаряди. За останні тижні не було такого дня, щоб ворог не намагався прорвати оборону та припиняв обстріли", – сказав він.

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