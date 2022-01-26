В Азії виявили понад 200 нових видів тварин і рослин

Про це пише Sky News.



Видання повідомляє, що до регіону Великий Меконг належить низка країн Південно-Східної Азії: Камбоджа, Лаос, М’янма, Таїланд і В’єтнам.



WWF зазначає, що загалом виявили 155 нових видів рослин, 16 видів риб, 17 амфібій, 35 рептилій і одного ссавця.



Зокрема знайшли мавпу попа-лангур, яку внесуть до списку видів, яким загрожує зникнення.



За інформацією WWF, остання знахідка довела, що на території Великого Меконга перебуває розмаїття дикої природи. Також у фонді наголосили на важливості захисту цих видів і місць проживання тварин, щоб вони не вимерли.



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