В Азії виявили понад 200 нових видів тварин і рослин
Всесвітній фонд дикої природи (WWF) повідомив про виявлення 224 нових видів флори й фауни в Азії, біля однієї з найбільших річок світу Меконг
Про це пише Sky News.
Видання повідомляє, що до регіону Великий Меконг належить низка країн Південно-Східної Азії: Камбоджа, Лаос, М’янма, Таїланд і В’єтнам.
WWF зазначає, що загалом виявили 155 нових видів рослин, 16 видів риб, 17 амфібій, 35 рептилій і одного ссавця.
Зокрема знайшли мавпу попа-лангур, яку внесуть до списку видів, яким загрожує зникнення.
За інформацією WWF, остання знахідка довела, що на території Великого Меконга перебуває розмаїття дикої природи. Також у фонді наголосили на важливості захисту цих видів і місць проживання тварин, щоб вони не вимерли.
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