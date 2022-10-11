В Белгородській області РФ горить електропідстанція. Губернатор звинувачує ЗСУ
У Шебекіно Бєлгородської області РФ горить підстанція, без світла залишились понад 2 тис. мешканців
Про це у телеграм пише губернатор області В'ячеслав Гладков.
Російський чиновник звинувачує в обстрілі українське військо:
"ЗСУ обстріляли підстанцію в Шебекіному. Снарядами пошкоджено трансформатор підстанції. Наразі від електроенергії відключено понад дві тисячі мешканців. Жертв та постраждалих немає".
Також додає, що на місці перебувають місцеві посадовці, МНС, поліція та інші оперативні служби.
Нагадаємо, що Росія вже другий день поспіль проводить масштабні обстріли цивільної критичної інфраструктури України. А також центральних районів мирних міст.
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