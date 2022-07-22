В деяких регіонах України потрібно було не будувати, а демонтувати дороги, - Портников

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я завжди говорив, що Мінські угоди - це пастка. Пастка для Росії, щоб санкції проти неї Європейський Союз не знімав, а сама Російська Федерація не змогла перейти до якихось силових дій. Час, який Росія не використовує для силових дій, потрібно використовувати для одного - підготовки до війни. Після 2014 року, вся українська держава мала перетворитись на мобілізаційний табір. Головні витрати мали йти на Збройні сили України. В певних регіонах України потрібно було не будувати, а демонтувати дороги. Ми мали б з 2014 року, а тим більше з 2019, жити в програмі "Великий демонтаж", щоб російські війська не пройшли", - пояснив Портников.

Портников наголосив, що українське суспільство не хотіло усвідомлювати неминучість війни з Росією.

“Суспільні настрої були відмінні від розуміння цієї ситуації. Люди не хотіли розуміти, що вони приречені стати громадянами країни, яку будуть знищувати, а тисячі людей будуть вбиті. Хоча все це лежало на поверхні й не потрібно було великих аналітичних здібностей, щоб це зрозуміти та побачити після 2014 року", - додав він.

18 червня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну зруйновано майже 24 тисяч кілометрів доріг, 6,3 - залізничних колій та 305 мостів. Загалом збитки сягнули майже $104 млрд

З 24 лютого по 22 липня Російська Федерація втратила 39 000 армійців, 3 920 бойових броньованих машин, 1 704 танки і 167 крилатих ракет

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