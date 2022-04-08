В Дніпропетровській області викрили священника-колаборанта

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідчі вияснили, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, священник під час молитовних богослужінь підтримував позицію Патріарха російської православної церкви Кирила й виправдовував звірства окупаційної влади Росії. Також він надавав прихожанам вказівки про те, як можна допомогти загарбникам.

"Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та документацію про підтримку агресора. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою", – додають у прокуратурі.

СБУ нейтралізувала мережу ворожих коригувальників і викрила агента спецслужб РФ, який готував "списки" на знищення українців

Апарат Ради нацбезпеки та оборони за дорученням президента веде реєстр колаборантів і найближчим часом оприлюднить його.