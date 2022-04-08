В Дніпропетровській області викрили священника-колаборанта
В Дніпропетровській області викрили священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату, який співпрацював з Росією
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Слідчі вияснили, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, священник під час молитовних богослужінь підтримував позицію Патріарха російської православної церкви Кирила й виправдовував звірства окупаційної влади Росії. Також він надавав прихожанам вказівки про те, як можна допомогти загарбникам.
"Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та документацію про підтримку агресора. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою", – додають у прокуратурі.
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