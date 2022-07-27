В "ДНР" дрони прив'язують до спінінгів – бояться втратити їх через роботу "глушилок" ЗСУ

Про це у своєму телеграм-каналі пише російський пропагандист Сольовйов.

"Це свого роду ноу-хау. Противник створює перешкоди в частотах керування квадрокоптером. Ми в результаті втрачаємо "пташки". Дорого та нераціонально. Вудлище досить ефективно цьому протистоїть. Як тобі таке, Ілон Маск?", - йдеться у дописі.

Також кореспондент, що знімав репортаж, видав ще одну військову таємницю. Виявляється, навіть звичайні китайські коптери – рідкість в армії недореспубліки.

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