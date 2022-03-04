В Енергоатомі показали наслідки нічного штурму ЗАЕС. Відео
На відео - руйнування перехідної естакади зі спецкорпусу до енергоблоків ЗАЕС.
"Енергоатом" оприлюднив відеозапис із руйнуваннями будівлі Запорізької атомної електростанції в Енергодарі внаслідок обстрілів російських окупантів, - інформує Еспресо.TV.
На відео видно руйнування перехідної естакади зі спецкорпусу до енергоблоків ЗАЕС. Окупанти здійснили обстріли навпроти енергоблоку №3.
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