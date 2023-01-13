В енергосистемі України зберігається значний дефіцит, але на вихідні можливе покращення, - Укренерго
В енергосистемі України станом на 13 січня все ще зберігається значний дефіцит, однак на вихідні можливе покращення у зв'язку з поступовим потеплінням
Про це повідомляє Укренерго.
"Станом на 11:00 13 січня споживання електроенергії знаходиться на рівні вчорашнього дня. Відповідно зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання", - зазначили в компанії.
"Водночас вже на вихідні очікується поступове потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання", - додали там.
Згідно з повідомленням, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведено ліміти споживання, які діють із 02:00 до 24:00. У разі перевищення лімітів можливі аварійні відключення.
- 12 січня у 9 областях України було перевищено ліміти споживання й застосовано аварійні відключення.
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