Про це повідомляє Укренерго.

"Станом на 11:00 13 січня споживання електроенергії знаходиться на рівні вчорашнього дня. Відповідно зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання", - зазначили в компанії.

"Водночас вже на вихідні очікується поступове потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання", - додали там.

Згідно з повідомленням, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведено ліміти споживання, які діють із 02:00 до 24:00. У разі перевищення лімітів можливі аварійні відключення.

12 січня у 9 областях України було перевищено ліміти споживання й застосовано аварійні відключення.

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