В енергосистемі зафіксовано профіцит потужності, ситуація зі світлом буде стабільною за відсутності нових атак, – Укренерго
В енергосистемі України станом на 8 березня фіксується профіцит потужності, ситуація зі світлом буде стабільною за відсутності нових атак росіян
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Ситуація в енергосистемі стабільна. Прогнозується, що вона залишатиметься такою й надалі за відсутності нових атак росіян на енергосистему", - зазначили в компанії.
За даними Укренерго, споживання електроенергії в середу – на рівні робочого дня. Збільшення світлового дня, сезонне потепління впливають на поступове зниження споживання. Працюють усі види електростанцій у системі, вони виробляють достатньо електроенергії для потреб споживачів. Імпорт електроенергії незначний.
Мережевих обмежень наразі немає. Водночас на Одещині тривають роботи для підвищення надійності живлення регіону.
- Із початку повномасштабного вторгнення в Україну надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням із 30 країн, що посприяло енергетичній стабільності країни.
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