Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Ситуація в енергосистемі стабільна. Прогнозується, що вона залишатиметься такою й надалі за відсутності нових атак росіян на енергосистему", - зазначили в компанії.

За даними Укренерго, споживання електроенергії в середу – на рівні робочого дня. Збільшення світлового дня, сезонне потепління впливають на поступове зниження споживання. Працюють усі види електростанцій у системі, вони виробляють достатньо електроенергії для потреб споживачів. Імпорт електроенергії незначний.

Мережевих обмежень наразі немає. Водночас на Одещині тривають роботи для підвищення надійності живлення регіону.