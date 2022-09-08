В Генштабі відзначили посилення партизанського руху на Херсонщині
Через партизан ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"В результаті успішних дій партизанського руху, у взаємодії з артилерією Сил оборони, ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
- "Здавайтеся або помріть": мелітопольські партизани 8 вересня звернулися у відео до колаборантів, а офіційна міськрада Мелітополя цього ж дня постановила арештувати майно колаборантів, які займаються підготовкою до псевдореферендуму.
- Генштаб ЗСУ повідомляє 8 вересня, що росіяни посилюють фільтраційні заходи, мобілізацію та підготовку до "референдумів" на окупованих землях.
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