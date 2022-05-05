В гостях у Еспресо новий музичний проєкт з України

Концерти виходитимуть в ефір по четвергах о 22:00 за середньо-європейським часом (23:00 за Києвом).



Кожен стрім – це сеанс емоційного зв'язку мовою музики, що не передбачає багато слів, перекладів чи пояснень. Глядачам пропонується на 1 годину приглушити світло в себе вдома та прислухатись до голосу душі кожного українця, а разом з цим і до голосу своєї душі, відчути єднання. Під час одного з найбільш жахливих в сучасній історії злочинів проти людяності такий проєкт за задумом його авторів може допомогти відновити моральні сили для продовження життя і спільної боротьби з рашизмом. Окрім цього іноземні та українські глядачі зможуть переказати гроші на потреби гуманітарних волонтерських ініціатив для жертв війни в Україні. Формула "Voices from the Underground" проста: 1 вечір = 1 музичний гість + 1 волонтерська ініціатива для донатів.



Ведучим першого ефіру стане Андрій Жолоб, лідер-вокаліст пост-панк гурту "Бетон", що отримав несподівану світову популярність завдяки авторській кавер-версії "Kyiv Calling". На імпровізованій нічній сцені, створеній просто посеред складу гуманітарної допомоги та волонтерської кухні, Андрій представить першого музичного гостя проєкту. Ним стане львівський колектив "Пиріг і Батіг". Самі себе цей самобутній гурт описує так:



"Се музично-поетичний проект налаштований на популяризацію мови Краю за допомогою вище згаданих явищ, себто музики і поезії, ну і звісно ж, шмагань. Згрубша. Тож поволі, але впевнено підіймаємо український поетичний пласт на інший рівень, соціально канонізуючи тим самим і самих поетів. Серед них Павло Тичина, Богдан-Ігор Антонич, Степан Руданський, Володимир Сосюра, Василь Стус, Михайло Петренко... (Практикуємо співану декламація чи ж декламація у співах...). Тут Батіг, як артефакт драматичного минулого є алегорією пам’яті за культурний спадок Краю... Із тим, дія-функція батога, потерпає певну метаморфозу - з каральної, переходить у просвітницьку площину. Але як і «попередній» батіг, цей теж лишає по собі метафоричний культурний рубець-пам‘ятку. Тож всипати батога трактується як - заспівати пісню..."



Дивитись трансляцію\запис можна тут:





Підтримати проєкт та підписатись на наступну Підтримати проєкт та підписатись на наступну тут