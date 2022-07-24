В інтересах України продовжувати війну, поки РФ не втратить ресурс для наступу, - журналіст Лиховій
В інтересах України продовжувати цю війну на виснаження до здобуття сильної позиції - коли Росія втратить ресурс для повноцінного продовження наступальних дій
Про це сказав у ефірі Еспресо головний редактор Інтернет-видання "Новинарня" Дмитро Лиховій.
"Що мають на увазі, коли говорять про перемогу України? Більшість вважає, що можлива перемога через капітуляцію Росії або певна угода, яка зафіксує те становище на фронті, яке буде вигідне Україні", - сказав він.
Лиховій додав, що українці хочуть повного звільнення окупованих територій.
"На такому етапі, чи захоче Путін піти на фіксацію цих домовленостей - я не впевнений. Я припускаю, що на певному етапі ця війна закінчиться певним "ні туди, ні сюди". В інтересах України продовжувати цю війну на виснаження до здобуття сильної позиції. Вона буде пов'язана з тим, що Росія втратить ресурс для повноцінного продовження наступальних дій", - зазначив журналіст.
Він не виключив, це буде тривала оперативна пауза і це буде повторення АТО/ООС розтягнуте у часі.
"Ми приготувалися в нашому колі до марафону і довгої війни на виснаження - так просто вона не закінчиться. Путін існує, Росія існує, в неї є ресурси - це все надовго", - підсумвав він.
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