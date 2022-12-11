В іранському університеті, що займається військовими проєктами, стався вибух
Вибух і пожежа сталися в одному з приміщень Ісфаханського технологічного університету
Про це повідомили на twitter-сторінці Iran International English.
Зазначається, що університет пов’язаний з проєктами в оборонні сфері.
"Іранське державне медіа Borna News повідомило про вибух і пожежу на хімічному факультеті Ісфаханського технологічного університету. На відео… зазначено, що в одній з лабораторій факультету стався вибух", – йдеться у твіті.
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