Про це повідомила агенція Слідство. Інфо

Під час окупації Ізюма, що на Харківщині, російські військові вигадали для місцевих мешканців, котрі раптом могли порушити запроваджену ними комендантську годину, покарання – громадські роботи. Цими роботами вважався і примус розкопувати зруйновані бомбами будинки з десятками тіл вбитих.

Як цитує видання лікаря-хірурга Центральної міської лікарні Ізюма Анатолія Коваленка, за порушення комендантської години окупанти могли забрати паспорт чи телефон, змусити виконувати якісь громадські роботи. Для прикладу, розкопували дім, де було 50 трупів

Лікарка-гінеколог Ольга Беседіна розповіла журналістам, що під час комендантської години загарбники не дозволяли їздити і каретам швидкої допомоги — за це також карали.

Карали і за спроби зробити пацієнтам вночі внутрішньомʼязеві інʼєкції. Навіть за увімкнений ліхтарик погрожували закидати людей гранатами.

23 вересня завершилася ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Усього ексгумовано 436 тіл, більшість з них має ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

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