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Головна війна з Росією В Херсоні окупанти намагаються переконати жителів, що злочини РФ були скоєні на їх благо, – розвідка

В Херсоні окупанти намагаються переконати жителів, що злочини РФ були скоєні на їх благо, – розвідка

16 квітня, 2022 субота
15:16
війна з Росією Херсон

Російські військові поширюють в Херсоні листівки серед цивільних із закликами до колаборації. Окупанти намагаються переконати людей у тому, що звірства РФ були скоєні на їх благо

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В Херсоні окупанти поширюють листівки, де називають винними в агресії самих українців та обрану ними владу.

"Окремо зазначено: "Не думайте, що це буде швидко та безболісно". Це твердження стає особливо актуальним, враховуючи що, згідно з даними супутникових знімків компанії Planet Lab, за час окупації на херсонському міському цвинтарі з’явились щонайменше 824 нові могили", – зазначають у розвідці. 

Українців закликають до колаборації з окупантами та попереджають про ризик наближатися до російських військових. В листівці, після звірств в Бучі, стверджується, що "Росія не воює проти українських військових та не завдає шкоди цивільним".

"Слід зазначити, що на сьогодні українські та міжнародні слідчі ретельно досліджують всі злочини, які чинять окупанти за прямими наказами російського керівництва. Всі вони будуть доказами для спецтрибуналу як над безпосередніми виконавцями, так і над владної верхівкою країни-окупанта", – наголошують у повідомленні. 

  • Попри всі намагання окупантів українці продовжують чинити спротив на тимчасово окупованих територіях, зокрема, в Херсоні на будівлях з’являється все більше українських прапорів.

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розвідка
Херсон
Херсонська область
колаборанти
війна новини
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