"Холодноярівці" з 93-ї бригади знищили чергову колону військової техніки загарбників. Відео

Відповідне відео опублікували на сторінці 93-тя ОМБр Холодний Яр.

"Камери наших безпілотників зафіксували, як повіяв огонь новий з Холодного Яр. Насолоджуємося", - підписали відео військові.





На кадрах видно колону з військової техніки, яка у підсумку після роботи нашої артилерії перетворюється на металобрухт.

Додамо, що у середу, 13 квітня, Збройні сили України збили в Харківській області два ворожі літаки

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