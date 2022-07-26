В Києві відкрилась виставка "Baranovsky. Ukraina. Діти"

Експозиція, розташована на першому поверсі готелю, поєднає полотна та інсталяції майстра Андрія Барановського та картини його талановитих маленьких колег – українських дітей, які продовжують художню творчість перебуваючи в Україні під час війни, а також свої роботи передали і діти з Польші задля підтримки України.

З 24 лютого й по сьогодні Андрій Барановський служить в лавах ЗСУ, склавши свої пензлі та взявши до рук зброю. За тиждень до початку повномасштабного вторгнення, митець закінчив картину "Горобчик весну нацвірінькав". Вона втілює надію, що за темними часами зими завжди приходить світло весни й розквіту.

"Художник повинен завжди шукати свої істини. Я вірю, все мине. І війна, і біль, а ніжність і любов залишаться в Україні. Наші діти будуть зростати у щасливій квітучій й вільній країні. І доки малюють діти – життя триває, – каже Андрій Барановський, – Я радий, що виставка буде представлена в такому історичному, істинно київському за сутністю та атмосферою готелі як "Прем’єр Палац", якому вже виповнилось 113 років. Мені імпонує, що саме цей готель не припиняв свою роботу з початку війни й став домом для понад сотні родин з дітьми, які проживали тут безкоштовно під час активних воєнних дій під Києвом. Мета цієї виставки – допомогти зберегти найбільшу цінність України – її талановитих дітей. А також донести до світової спільноти, що війна немає меж і весь світ має захищати своє майбутнє".

"Ми раді стати партнерами такого благодійного мистецького проєкту з місією допомоги українським дітям, – коментує Генеральний директор Premier Palace Hotel Kyiv Олександр Буй. – Ми та наші європейські власники від початку воєнних дій займаємось активною волонтерською діяльністю, допомагаючи як пересічним українцям, так і загонам Тероборони, ЗСУ, підрозділам ДСНС та Нацгвардії України, медичним закладам. Наразі ми спрямували понад 1,6 млн грн на нашу благодійну діяльність. Віримо, що перемога буде за нами, й наближаємо її усіма можливими засобами".

Виставка має відкритий характер та буде доповнюватись протягом експозиції.

Партнерами заходу є Premier Palace Hotel Kyiv, Committee of Chicago Sister Cities International, Forum, UGC, ТОВ "Медична лабораторія", Арт-студія "Творча Кухня", Галерея РA.

