English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини В Києві відкрилась виставка "Baranovsky. Ukraina. Діти"

В Києві відкрилась виставка "Baranovsky. Ukraina. Діти"

26 липня, 2022 вiвторок
16:42
Новини виставка "Baranovsky. Ukraina. Діти

Виставка триватиме в історичному бізнес-готелі Premier Palace Hotel Kyiv з до 2 вересня 2022 року й завершиться благодійним аукціоном, зібрані кошти з якого будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України

Експозиція, розташована на першому поверсі готелю, поєднає полотна та інсталяції майстра Андрія Барановського та картини його талановитих маленьких колег – українських дітей, які продовжують художню творчість перебуваючи в Україні під час війни, а також свої роботи передали і діти з Польші задля підтримки України.   

З 24 лютого й по сьогодні Андрій Барановський служить в лавах ЗСУ, склавши свої пензлі та взявши до рук зброю. За тиждень до початку повномасштабного вторгнення, митець закінчив картину "Горобчик весну нацвірінькав". Вона втілює надію, що за темними часами зими завжди приходить світло весни й розквіту.

"Художник повинен завжди шукати свої істини. Я вірю, все мине. І війна, і біль, а ніжність і любов залишаться в Україні. Наші діти будуть зростати у щасливій квітучій й вільній країні. І доки малюють діти – життя триває, – каже Андрій Барановський, – Я радий, що виставка буде представлена в такому історичному, істинно київському за сутністю та атмосферою готелі як "Прем’єр Палац", якому вже виповнилось 113 років. Мені імпонує, що саме цей готель не припиняв свою роботу з початку війни й став домом для понад сотні родин з дітьми, які проживали тут безкоштовно під час активних воєнних дій під Києвом. Мета цієї виставки – допомогти зберегти найбільшу цінність України – її талановитих дітей. А також донести до світової спільноти, що війна немає меж і весь світ має захищати своє майбутнє".

"Ми раді стати партнерами такого благодійного мистецького проєкту з місією допомоги українським дітям, – коментує Генеральний директор Premier Palace Hotel Kyiv Олександр Буй. – Ми та наші європейські власники від початку воєнних дій займаємось активною волонтерською діяльністю, допомагаючи як пересічним українцям, так і загонам Тероборони, ЗСУ, підрозділам ДСНС та Нацгвардії України, медичним закладам. Наразі ми спрямували понад 1,6 млн грн на нашу благодійну діяльність. Віримо, що перемога буде за нами, й наближаємо її усіма можливими засобами".

Виставка має відкритий характер та буде доповнюватись протягом експозиції. 

Партнерами заходу є Premier Palace Hotel Kyiv, Committee of Chicago Sister Cities International, Forum, UGC, ТОВ "Медична лабораторія", Арт-студія "Творча Кухня", Галерея РA.
 

Читайте також:
путін
Автор Антін Борковський
24 липня, 2022 неділя
Путін вже розпрощався із думкою про «Великого Петра», тепер він бореться тільки за збереження свого життя
Віктор Орбан
25 липня, 2022 понедiлок
Країни, де змішуються європейці з неєвропейцями, більше не є націями, - Орбан потрапив у скандал
Сергій Лавров
24 липня, 2022 неділя
Розвідка Британії вказала на справжню мету заяви Лаврова про розширення географії війни
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.34
    Купівля 38.34
    Продаж 39.3
  • EUR
    Купівля 38.72
    Продаж 39.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
26 липня
18:05
Віктор Орбан
Орбан відхиляє звинувачення у расизмі від своєї радниці, яка звільнилася після його скандальної промови
17:55
Ексклюзив
окупанти
Росіяни перекидають під Херсон залишки техніки з інших напрямків, - представник мерії
17:45
Ексклюзив
міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко
"Я залишився практично один і представляв Україну з владними повноваженнями": мер Нової Каховки про досвід роботи в окупації
17:43
Північний потік газ
РФ продавала до Європи 83% своїх енергоресурсів і втрачає від санкцій значно більше за європейців, - діловий журнал Fortune
17:40
Дія
Українці подали понад 5 тис. заявок на гранти за програмою "єРобота" для створення нового бізнесу
17:26
Окупант пожалівся матері, що командування назвало його бригаду боягузами за нездатність захопити село, - перехоплення
17:25
Єврокомісія
ЄС позитивно оцінив здійснені Україною кроки на шляху до європейської інтеграції
17:24
Знаменита фотографиня Енні Лейбовіц зняла подружжя Зеленських для Vogue
17:20
Ексклюзив
Тетяна Козаченко
Демченко, Татаров, Любченко і Богдан - яскраві приклади ігнорування закону про люстрацію, - юристка
17:15
NFT-музей війни в Україні
NFT-твори українських митців використають для відновлення зруйнованих Росією об'єктів культури
17:12
Ердоган
Ердоган планує зустрітися з Путіним у Сочі
17:09
медичні засоби
Рецепти на антибіотики дозволили виписувати середньому медичному персоналу в селах
17:01
Попасна
У Росії підрахували, що на відбудову окупованих територій України буде потрібно близько $750 млрд
17:00
Жужа Хегедюш
Радниця Орбана Хегедюс пішла з посади після його скандальної промови про "чистоту нації"
16:44
Німеччина передала Україні обіцяні три РСЗВ Mars II
16:35
PR
Хлорофіл б'є рекорди продажів
16:35
FlixBus відкриває нову лінію в Україні - до Словаччини та Австрії
Найбільший автоперевізник Європи FlixBus відкриває лінію з України до Словаччини та Австрії
16:33
Ексклюзив
Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці
Для контрнаступу ЗСУ на Херсонщині потрібно знищити залізничні мости через Дніпро, - військовий експерт Снєгирьов
16:24
Маріупольці задихаються від диму через підпал окупантами місцевості навколо річки Кальчик, - міськрада
16:23
Нарва радянський танк
В естонській Нарві відмовилися демонтувати радянський пам'ятник, мер пояснила це заклопотаністю соціальними питаннями
16:19
хасиди Умань
Ізраїль закликав своїх громадян не їхати до України на святкування Рош ха-Шана
16:18
ДТП з участю військового броньовика Тигр у Росії
Z-аварія. У Росії трапились одразу дві ДТП за участю військових бронеавтомобілів "Тигр"
16:11
ФГВФО
Фонд гарантування почав відшкодовувати кошти вкладникам Мегабанку незалежно від терміну вкладу
15:59
У Стамбулі запрацював координаційний центр моніторингу зернових коридорів, - міноборони Туреччини
15:45
Тарас Кремінь
Закон про мову: омбудсмен за 10 днів отримав рекордну кількість скарг від інтернет-користувачів
15:37
Ексклюзив
АЗС
Бензин в Україні незабаром коштуватиме 56-57 грн за літр, - економіст Пендзин
15:21
Офіс генпрокурора
Передавала окупантам дані про дислокацію українських військових: мешканку Донеччини підозрюють у держзраді
15:04
Ексклюзив
На Харківщині ворог зменшив інтенсивність наступальних спроб і більше обороняється, - заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Чашка
15:02
Лукашенко
Лукашенко заявив, що українці самі підпалюють зернові поля заради "страшної картинки"
15:00
Росіяни прибирають українські назви з дороговкажчиків
Росіяни хочуть перейменувати тимчасово окупований Маріуполь
14:42
санкції проти РФ
ЄС продовжив економічні санкції проти РФ на пів року
14:38
У Чугуєві під завалами зруйнованого окупантами Будинку культури виявили тіло загиблої 30-річної жінки
14:27
електроенергія
Україна заробила перші пів мільярда гривень на експорті електроенергії
14:23
Новий фільм українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" презентують на Венеційській бієнале
14:17
ДБР
Лавриновича та Грищенка оголошено в державний і міжнародний розшук
14:06
Сергій Шкарлет
У регіонах України планують запровадити посади спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі
14:00
Оновлено
nord stream 1 Північний потік газ
Країни ЄС уклали угоду про скорочення споживання газу на 15%
13:57
Ексклюзив
Павло Клімкін
Експорт зерна не морем здорожчує продукт, але логістика має працювати, - Клімкін
13:55
санкції проти Росії
Губернатори областей і глава Якутії: Велика Британія додала 42 особи у список персональних санкцій проти РФ
13:48
лісові пожежі
На сході Німеччини через аномальну спеку вирують лісові пожежі
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV